Доработки сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки123 просмотра
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Есть действующий сайт - www.bmicro.ru

Движок - Битрикс

Задачи:

1. перенести сайт С изменением навигации, но БЕЗ изменения контента на шаблон: http://www.templatemonster.com/joomla-templates/26189.html

2. Возможна смена движка, например, на Joomla

3. Требуются согласованные изменения навигации

4. Требуются согласованные изменения в представлении рекламной информации

10 лет назад
IRspb
Игорь 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад