Лайтбокс на изображения для dle

При наведении на изображения вылезают кнопки разшаривания одной только этой фотки в соц. сети(vk,fb и другие) + красивый вывод полной фотки при нажатии на лайтбоксе с доп. кнопками расшаривания большого фото в соцсети.

хак shreimage не работает.

лайтбокс для dle тоже не работает, выводит просто полную фотку в новом окне