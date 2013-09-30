Доработки по логике отправки формы

Веб-программированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
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Есть сайт, сайт содержит форму. При отправки формы - создается запись в Zoho CRM.

Код формы выдает CRM, код присутствует в ТЗ.

Нужно этот код внедрить в новую вёрстку сайта. Что бы работало по аналогии - создавалась запись в Zoho CRM.

Сейчас форма отправляется на почту, этот код нужно закомментировать, но НЕ УДАЛИТЬ, а только добавлять запись в Zoho CRM. Также нужно будет проверять откуда пришел пользователь и записывать информацию в определенное поле.

Подробное ТЗ с кодом формы и ссылкой на вёрстку вы можете взять здесь: https://docs.google.com/document/d/1cCl7Ahv9s1H6jmVImGP0FnUggiFmWvVL8RQOsSVXzIY/edit

Задачу нужно сделать до завтрашнего вечера. Интересует также стоимость разработки.

10 лет назад
CodeGroup
Николай 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
-web-project-
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Михаил - ответственный разработчик. Очень опытный, профессионал своего дела. А также культурный, вежливый человек, уточняет задачу, задаёт вопросы, всегда был на связи. Буду неоднократно обращаться. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Михаил, за хорошую и качественную работу!
Было приятно поработать с Николаем, честный заказчик, никаких проблем с оплатой и непонятной лишней работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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