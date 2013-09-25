Форма + скрипт отправки на почту без перебоев.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок127 просмотров
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Доброго времени суток. Необходимо сделать форму и скрипт отправки данной формы на почту.

Основная задача: Форма должна отправляться без задержки и сбоев в системе. Это главное условие.

Был опыт работы с формами и очень часто сообщения приходили с задержкой или совсем не приходили. От хостинга это зависит или ещё от чего-то, этот вопрос к Вам.

Буду рад поработать с теми, у кого был опыт решения данной проблемы.

10 лет назад
partner-2008
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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