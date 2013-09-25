Форма + скрипт отправки на почту без перебоев.

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Доброго времени суток. Необходимо сделать форму и скрипт отправки данной формы на почту.
Основная задача: Форма должна отправляться без задержки и сбоев в системе. Это главное условие.
Был опыт работы с формами и очень часто сообщения приходили с задержкой или совсем не приходили. От хостинга это зависит или ещё от чего-то, этот вопрос к Вам.
Буду рад поработать с теми, у кого был опыт решения данной проблемы.
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