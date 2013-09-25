Форма + скрипт отправки на почту без перебоев.

Доброго времени суток. Необходимо сделать форму и скрипт отправки данной формы на почту.

Основная задача: Форма должна отправляться без задержки и сбоев в системе. Это главное условие.

Был опыт работы с формами и очень часто сообщения приходили с задержкой или совсем не приходили. От хостинга это зависит или ещё от чего-то, этот вопрос к Вам.

Буду рад поработать с теми, у кого был опыт решения данной проблемы.