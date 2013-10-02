Починить сайт на WordPress

Нужен специалист по ВП, на сайте есть проблемы большие и маленькие. Вот несколько из них:

Не работают шорткоды

При обновлении плагина NextGEN Gallery до последней версии перерастают работать любые плагины кеширования, в частности Hyper Cache

И еще по мелочи...

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