Нужна php помощь

Ищу адекватного человека, знающего php и Joomla,

есть несколько задач, правки по virtuemart 2,

например вывести картинки товара в модуле корзины, вывести цену, поправить по мелочи,

до этого делал очень хороший специалист, но его нет сейчас.

например http://your-webmasters.com/zyklos - выпадающий список флагов языкового переключателя - 100рублей,

Прошу обращаться только людей знающих своё дело, список заданий по требованию,

В заявке указывайте скайп или аську, и цену и срок в часах за php разметку указанного выше модуля (без css).