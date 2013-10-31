Программист .NET

Система что то на подобии черного списка пользователей, только черный список игроков. Сервис с регистрацией/входом (авторизацией), т.е. что бы пользователь смог зарегистрироваться и добавить жертву (естественно с доказательствами скриншоты и т.д.) в каталог (черный список) сам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. MS Sql, работа и понимание memory cache баз данных,
2. Умение составить верстку из уже существующих стилей.
3. Опыт администрирования серверов.
4. Оперативное исправление ошибок, допущенных самим же.
5. Навык проектирования и понимания процесса развития с увеличением нагрузки на соц сеть.
Опыт работы: 1-2 года
Возраст: 21 – 35 лет
График работы: 8 часов, в удобное время с 10:00 до 20:00
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