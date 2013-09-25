Сделать сайт по аналогии с имеющимся

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Есть сайт - чехлы-для-авто.рф. Есть исходники.

Надо: 1. Сделать аналогичный сайт, удалив часть из середины.

2. Доработать форму заявки

3. Заметить фоновую картинку в двух местах.

4. Тексты поставить другие.

5. Залить на хостинг и прикрепить домен.

Сделать надо в течение ближайших 6 часов.

Кто готовы, пишите сумму.

10 лет назад
MegaMot
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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