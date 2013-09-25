Возврат на сайт после оплаты починить

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте (битрикс) возврат после оплаты через робокассу не работает. Ссылка битая. Еще нужно поправить страницу http://www.gelena-s.ru/individ/open-seminars-and-trainings/ убрать даты выше таблицы.

10 лет назад
delphina1
Надежда 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист .NET

    $2500

    1. MS Sql, работа и понимание memory cache баз данных, 2. Умение составить верстку из уже существующих стилей. 3. Опыт администрирования серверов. 4. Оперативное исправление ошибок, допущенных самим же. 5. Навык проектирования и понимания процесса развития с увеличением нагрузки ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать каталог "Недобросовестных игроков"

    $100

    Система что то на подобии черного списка пользователей, только черный список игроков. Сервис с регистрацией/входом (авторизацией), т.е. что бы пользователь смог зарегистрироваться и добавить жертву (естественно с доказательствами скриншоты и т.д.) в каталог (черный список) сам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна php помощь

    $50

    Ищу адекватного человека, знающего php и Joomla, есть несколько задач, правки по virtuemart 2, например вывести картинки товара в модуле корзины, вывести цену, поправить по мелочи, до этого делал очень хороший специалист, но его нет ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт по аналогии с имеющимся

    Есть сайт - чехлы-для-авто.рф. Есть исходники. Надо: 1. Сделать аналогичный сайт, удалив часть из середины. 2. Доработать форму заявки 3. Заметить фоновую картинку в двух местах. 4. Тексты поставить другие. 5. Залить на хостинг и прикрепить домен. Сделать надо в течение ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Windows VPS

    Нужен специалист который поможет настроить нормально VPS сервер. Перенес скрипт с обычного хостинга на Windows 2008 Server R2. Он криво работает ошибки выдает различные. Проблема в настроить IIS, php. Задача найти в чем проблема и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить сайт на WordPress

    Нужен специалист по ВП, на сайте есть проблемы большие и маленькие. Вот несколько из них: Не работают шорткоды При обновлении плагина NextGEN Gallery до последней версии перерастают работать любые плагины кеширования, в частности Hyper Cache И еще по ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад