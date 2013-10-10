Скрипт для работы через API c биржей etxt.ru/api/

$250
Веб-программированиеЗавершен2 заявки153 просмотра
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Требуется скрипт для работы с биржей etxt.ru через API ( техинформация по API по адресу http://www.etxt.ru/api/)

Задачи

1) импорт scv файла с заданиями в базу mysql на локальном сервере

в csv переменные: ключевая фраза, группа ключевых фраз, слова, объем текста.

2) создание проектов, на каждый проект назначается группа авторов, каждому автору выдается задание

3) контроль сроков выполнения

4) внесение в базу данных о старых проектах, внесение авторов.

5) возможность редактирования выдаваемого задания с применением шаблонов и переменных.

Например:

Здравствуйте %username%

Нужен текст объемом %number% символов

6) вебинтерфейс ( можно на бутстрапе)

7) возможность ставить оценки за работу с начислением внутреннего(локального) рейтинга автора.

Для тестирования, возможно придется зарегистрировать свой аккаунт.

Более подробно после выбора исполнителя. Возможно продолжение сотрудничества, т.к. скорее всего потребуется дополнительные доработки функционала.

Также хотелось бы работать с исполнителем, который в может предложить в процессе работы улучшения функционала, а не просто не просто написать рабочий код.

Желательный срок исполнения до 7 дней.

В заявке укажите примерные сроки работ и цену, если есть подобный опыт работы, то также рекомендую сообщить.

10 лет назад
santnp
Михаил 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Astraller
Алексей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$230
2 дня
Первый раз в жизни встретил настоящего Специалиста. От результата работы, и как именно реализовано задание, хочется прыгать от счастья :) ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, понимает чего хочет, не против доплатить за дополнительные пожелания. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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