Подправить глюк в самописном движке

Система что то на подобии черного списка пользователей, только черный список игроков. Сервис с регистрацией/входом (авторизацией), т.е. что бы пользователь смог зарегистрироваться и добавить жертву (естественно с доказательствами скриншоты и т.д.) в каталог (черный список) сам ...