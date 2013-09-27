Дописать функционал самописного движка

Сайт по добавлению книг, ккниги добавляются через админку и разбиваются по главам, обозначение главы тэг Н1, хочу добавить возможность добавление книг без тэгов Н1, чтоб книга или любой файл добавлялись просто с разбивкой на равные части, например, каждые 10 тыс знаков это уже новая страница

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