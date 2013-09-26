Разработка \доработка веб формы PHP, jQuery

настроить выгрузку в YML-файл каталога товаров с http://sila-prirody.ru (сайт сделан на MODX)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать страницу, которая будет взаимодействовать с веб сервисами 1С (получение, отражение, запись данных).
Функции страницы:
1. Авторизация
2. Вывод списка заказов (рис.во вложении, заказы хранятся в 1С)
3. Открытие формы заказа (рис. во вложении, все реквизиты заказа хранятся в 1С) для просмотра и печати (печать на двухсторонний бланк)
4. Создание и сохранение заказов в БД 1С. Форма для приема заказов идентична форме для просмотра и печати. На форме должны быть настроены события при изменении значений реквизитов (пересчет цены исходя из указанных параметров, изменение набора отображаемых реквизитов в зависимости от вида операции и т. п.)
Самое важное! Форма должна быть максимально легкой и работать очень быстро т.к. будет использоваться при очень плохом соединении с интернетом.
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