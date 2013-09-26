Разработка \доработка веб формы PHP, jQuery

Необходимо разработать страницу, которая будет взаимодействовать с веб сервисами 1С (получение, отражение, запись данных).

Функции страницы:

1. Авторизация

2. Вывод списка заказов (рис.во вложении, заказы хранятся в 1С)

3. Открытие формы заказа (рис. во вложении, все реквизиты заказа хранятся в 1С) для просмотра и печати (печать на двухсторонний бланк)

4. Создание и сохранение заказов в БД 1С. Форма для приема заказов идентична форме для просмотра и печати. На форме должны быть настроены события при изменении значений реквизитов (пересчет цены исходя из указанных параметров, изменение набора отображаемых реквизитов в зависимости от вида операции и т. п.)

Самое важное! Форма должна быть максимально легкой и работать очень быстро т.к. будет использоваться при очень плохом соединении с интернетом.