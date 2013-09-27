Выгрузка в YML-файл

Веб-программированиеЗавершен1 заявка109 просмотров
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настроить выгрузку в YML-файл каталога товаров с http://sila-prirody.ru (сайт сделан на MODX)

10 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
husband
Сергей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отлично! быстро и качественно!
Было приятно сотрудничать.
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