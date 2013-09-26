Написать скрипт

$700
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок376 просмотров
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Требуется написать скрипт автоматического бекапа данных для хостинг-аккаунтов.

Бюджет и сроки оговариваются после ознакомления с ТЗ.

10 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад