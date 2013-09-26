Спарсить товары и залить в интернет-магазин

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки132 просмотра
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Магазин с которого парсим на cs-cart, в который вставляем тот же движек http://melman.com.ua/

Цены и сроки предлагайте

10 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
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