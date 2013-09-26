Требуется написать скрипт автоматического бекапа данных для хостинг-аккаунтов. Бюджет и сроки оговариваются после ознакомления с ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо доработать магазин на OpenCart http://proboots.com.ua/
В результате должен получиться полностью функционирующий готовый к работе магазин
Список найденных мной багов прикрепил к проекту
В предложении указывайте цену и сроки
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