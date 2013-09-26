Доработать магазин на OpenCart

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок113 просмотров
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Надо доработать магазин на OpenCart http://proboots.com.ua/

В результате должен получиться полностью функционирующий готовый к работе магазин

Список найденных мной багов прикрепил к проекту

В предложении указывайте цену и сроки

OpenCart
10 лет назад
tfwc
78 летГермания
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов