Настройка переадресации со старого форума на новый

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Добрый день.
Коротко о самой ситуации:
Есть форум, который работает на phpBB3. Было решено отказаться от этого движка и перейти на движок SMF.
Со старого форума все переконвертировали на новый.
ВНИМАНИЕ: Ссылки вида site.ru - это не ссылки на сайт, а то, как они выглядят в целом.
В данный момент на сайте висят два форума:
site.ru/forum — старый форум на phpBB3
site.ru/newforum — новый форум на SMF
Если просто удалить старый форум и на его место «положить» новый, то поисковики этому совсем не обрадуются. Поэтому есть идея настроить переадресацию. На новом форуме настройки (кол-во тем, разделов, сообщений и пр) сделали такими же, как и на старом.
А теперь подробнее:
Старый форум имеет разделы, которые выглядят следующим образом:
http://site.ru/forum/viewforum.php?f=1
http://site.ru/forum/viewforum.php?f=2 и т.д.
На новом форуме ссылки выглядят так:
http://www.site.ru/newforum/index.php?board=1.0
http://www.site.ru/newforum/index.php?board=2.0 и т.д.
В каждом разделе форума есть темы. На старом они выглядят так:
http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2
f=1 и пр — это, как вы понимаете раздел, в котором находятся темы;
t=1 и пр — это сами темы.
На новом форуме это выглядит так:
http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=1.0
http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=2.0
В разделах темы распределены по страницам. На старом форуме:
http://site.ru/forum/viewforum.php?f=1&st=0&sk=t&s...
На новом:
http://www.site.ru/newforum/index.php?board=1.15
В каждой теме есть страницы (по 10 сообщений на страницу). На старом форуме:
http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&st=0&sk...
http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&st=0&sk...
На новом форуме:
http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=1.10
http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=1.20 и т.д.
Необходимо настроить переадресацию таким образом, чтобы при заходе по старой ссылке, попадали на новый форум, но туда же, куда и нужно.
Каким образом это можно сделать? Через htaccess? И возможно ли…
Выберу самое оптимальное предложение.
Спасибо за внимание.
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