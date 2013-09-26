Настройка переадресации со старого форума на новый

Добрый день.

Коротко о самой ситуации:

Есть форум, который работает на phpBB3. Было решено отказаться от этого движка и перейти на движок SMF.

Со старого форума все переконвертировали на новый.

ВНИМАНИЕ: Ссылки вида site.ru - это не ссылки на сайт, а то, как они выглядят в целом.

В данный момент на сайте висят два форума:

site.ru/forum — старый форум на phpBB3

site.ru/newforum — новый форум на SMF

Если просто удалить старый форум и на его место «положить» новый, то поисковики этому совсем не обрадуются. Поэтому есть идея настроить переадресацию. На новом форуме настройки (кол-во тем, разделов, сообщений и пр) сделали такими же, как и на старом.

А теперь подробнее:

Старый форум имеет разделы, которые выглядят следующим образом:

http://site.ru/forum/viewforum.php?f=1

http://site.ru/forum/viewforum.php?f=2 и т.д.

На новом форуме ссылки выглядят так:

http://www.site.ru/newforum/index.php?board=1.0

http://www.site.ru/newforum/index.php?board=2.0 и т.д.

В каждом разделе форума есть темы. На старом они выглядят так:

http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1

http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2

f=1 и пр — это, как вы понимаете раздел, в котором находятся темы;

t=1 и пр — это сами темы.

На новом форуме это выглядит так:

http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=1.0

http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=2.0

В разделах темы распределены по страницам. На старом форуме:

http://site.ru/forum/viewforum.php?f=1&st=0&sk=t&s...

На новом:

http://www.site.ru/newforum/index.php?board=1.15

В каждой теме есть страницы (по 10 сообщений на страницу). На старом форуме:

http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&st=0&sk...

http://site.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&st=0&sk...

На новом форуме:

http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=1.10

http://www.site.ru/newforum/index.php?topic=1.20 и т.д.

Необходимо настроить переадресацию таким образом, чтобы при заходе по старой ссылке, попадали на новый форум, но туда же, куда и нужно.

Каким образом это можно сделать? Через htaccess? И возможно ли…

Выберу самое оптимальное предложение.

Спасибо за внимание.