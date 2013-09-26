Програмирование сайта .php

Требуется написать скрипт автоматического бекапа данных для хостинг-аккаунтов. Бюджет и сроки оговариваются после ознакомления с ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется натянуть сайт макет ниже по ссылкам
http://test.dukweb.com/main.jpg
http://test.dukweb.com/main-sub.jpg
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