Перенос сайта на Yii

Требуется ответственный и опытный программист, который перенесет существующий сайт на самописном PHP-движке на фреймворк Yii. Движок писал достаточно просто на процедурном PHP (подход MVC используется), поэтому проблем с разбором быть не должно + хорошо документировал. В случае необходимости, готов обеспечить схемой для лучшего понимания.

Первоначальная цель - это полностью перенести на Yii с соблюдением всех принципов фреймворка, затем будет уже докрутка нового функционала и возможностей. Будут выполняться в виде модулей, поэтому сильной связанности с другими не планируется.

Обязательным условие является: разделение на централизованный backend (админка) и frontend.

Внимание: верстка и дизайн остаются прежние.

Сайт: http://www.internet-technologies.ru/

Если сотрудничество очень понравится, то возможна работа на постоянной основе на других проектах и разработках) Скучно точно не будет)

При ответе прошу указать ваш опыт, цену и сроки.