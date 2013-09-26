Veb-мастер

Требуется написать скрипт автоматического бекапа данных для хостинг-аккаунтов. Бюджет и сроки оговариваются после ознакомления с ТЗ.
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Мы предлагаем
Полная занятость.
Удаленная работа на дому.
Рост оплаты труда по результатам работы.
Молодой, дружный коллектив.
Суть задачи.
Требования:
- Умение верстать по шаблону (HTML, CSS)
- Базовый уровень работы с PHP включая ООП
– Базовый уровень работы с СУБДД MySQL (select, update, insert)
– - Умение разбираться и вносить изменения в существующий код
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– Приветствуется:
– - Знание системы распределённого управления версиями - GIT
– - Знание JavaScript
– - Навыки работы с .htaccess и mod_rewrite
– - Умение трезво оценивать сроки исполнения задачи
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– Оплата 15-25т.р.
– Работа удаленная.
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