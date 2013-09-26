Veb-мастер

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Мы предлагаем

Полная занятость.

Удаленная работа на дому.

Рост оплаты труда по результатам работы.

Молодой, дружный коллектив.

Суть задачи.

Требования:

- Умение верстать по шаблону (HTML, CSS)

- Базовый уровень работы с PHP включая ООП

– Базовый уровень работы с СУБДД MySQL (select, update, insert)

– - Умение разбираться и вносить изменения в существующий код

– Приветствуется:

– - Знание системы распределённого управления версиями - GIT

– - Знание JavaScript

– - Навыки работы с .htaccess и mod_rewrite

– - Умение трезво оценивать сроки исполнения задачи

– Оплата 15-25т.р.

– Работа удаленная.

10 лет назад
raffery
Марина 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад