Внести мелкие доработки на сайт (PHP)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок161 просмотр
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Есть сайт на простом самописном движке.

Необходимо просто внести на конкретные страницы (их порядка 7-8 штук) :

1) теги: тайтл и дескрипшен, они заданы.

2) тексты внизу страницы.

Тексты и теги не должны дублироваться на других пагах при пагинации и прочее.

Можно костылять в виде инклюдов тхт-файлов или чего-то подобного, красивой и долгой реализации не требуется через админку, сделать быстро за пол часа и забыть :)

Все остальные страницы сайта оставить "как есть".

Пишите цену.

PHP
10 лет назад
Skavr
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
coolweblancer
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу.
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