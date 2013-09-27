Внести мелкие доработки на сайт (PHP)

Есть сайт на простом самописном движке.

Необходимо просто внести на конкретные страницы (их порядка 7-8 штук) :

1) теги: тайтл и дескрипшен, они заданы.

2) тексты внизу страницы.

Тексты и теги не должны дублироваться на других пагах при пагинации и прочее.

Можно костылять в виде инклюдов тхт-файлов или чего-то подобного, красивой и долгой реализации не требуется через админку, сделать быстро за пол часа и забыть :)

Все остальные страницы сайта оставить "как есть".

Пишите цену.