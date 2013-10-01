Собрать ИМ на OpenCart

Рассмотрим кандидатов на должность "PHP программист". Требования: - опыт работы от 2-х лет по профилю; - опыт работы с 1С-Битрикс (API); - знание PHP, CSS, (ООП, MVC), MySQL, HTML, Javascript; - желательно jQuery, Ajax. Обязанности: - техническая поддержка текущих проектов; - разработка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, имеющий опыт по созданию, оформлению и оптимизации ИМ на Open Cart, разбирающийся в требованиях по юзабилити к интернет-магазину.
Желательно и умение делать хорошие одностраничники и страницы в соцсетях. Это – уже для следующих заказов, чтобы быстрее и проще работать и дорабатывать проекты с одним мастером.
Для начала нужно собрать и настроить ИМ на OpenCart с простым, универсальным дизайном.
Без наполнения товаром, - только произвольные примерные позиции для оценки вида и работоспособности сайта.
Дам образцы желаемого вида и функционала.
Есть домен и хостинг с предустановленной CMS.
Интересует срок 2-3 дня и наименьшая цена. И возможность дальнейшего сотрудничества.
Оплата после выполнения работы любым способом.
Прошу предложения с ценой и несколькими примерами своих работ высылать на электронный адрес.
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