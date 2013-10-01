Собрать ИМ на OpenCart

Нужен специалист, имеющий опыт по созданию, оформлению и оптимизации ИМ на Open Cart, разбирающийся в требованиях по юзабилити к интернет-магазину.

Желательно и умение делать хорошие одностраничники и страницы в соцсетях. Это – уже для следующих заказов, чтобы быстрее и проще работать и дорабатывать проекты с одним мастером.

Для начала нужно собрать и настроить ИМ на OpenCart с простым, универсальным дизайном.

Без наполнения товаром, - только произвольные примерные позиции для оценки вида и работоспособности сайта.

Дам образцы желаемого вида и функционала.

Есть домен и хостинг с предустановленной CMS.

Интересует срок 2-3 дня и наименьшая цена. И возможность дальнейшего сотрудничества.

Оплата после выполнения работы любым способом.

Прошу предложения с ценой и несколькими примерами своих работ высылать на электронный адрес.