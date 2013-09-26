Программист-верстальщик на CakePHP + Bootstrap

$33
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка354 просмотра
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Есть ряд сайтов мероприятий, написанных на CakePHP (в качестве базы данных SQLite) и верстка на Bootstrap.

На этих сайтах нужно производить много разных мелких доработок и изменений на постоянной основе. Причем доработки как в верстке, так и в коде. Также придется делать интеграции с API внешних сервисов.

Что нам важно, чтобы вы знали:

- PHP

- CakePHP

- CSS

- Bootstrap

- SQLite

- Основы JavaScript и jQuery.

Работаем по тикетной системе (оценка каждого отдельного задания, плата за его выполнение). Работы много, платим справедливо.

Перед тем, как мы переведем все наши тикеты на Вас - есть оплачиваемое тестовое, которое я вышлю после обсуждения Вашей компетенции. Если интересно - пишите.

PHPBootstrap
10 лет назад
alexxx777
34 годаИндонезия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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