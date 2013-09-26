Работы по Drupal (php, js, css)

Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин.

Нужно натянуть и сделать нужный функционал.

Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки.

Небольшие правки по css/html.

Пока два региона, то есть два сабдомена, Москва, Санкт-Петербург, разный контент, сразу предлагайте грамотное решение.

Пишите о вашем опыте с Друпалом (у вас должен быть опыт!), хорошо если с примерами сложными, может модули создавали.

О ваших навыках, знаниях технологий.

ТЗ кандидатам.