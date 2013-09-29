Переделать добавление в корзину.

Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework. Предполагается использование jQuery. Авторизация делается через openid, т.е. собственно проверку логина-пароля при доступе на сайт производит сервер Гугла. Сайт по команде загружает из Гугл докс полный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://iparts.ee/parts/search/CT637/ae
Товар добавляется в корзину методом post.
Нужно сделать иначе т.к.в браузерах Chrome,Mozzila если после добавления товара в корзину перейти на любую другую страницу а потом нажать в браузере Back добавленный ранее товар снова добавляется в корзину.
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