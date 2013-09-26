Доработка существующего mysql+php сайта

Приглашаем Web-программистов (php, MySQL, Javascript). Хорошее знание PHP, MySQL, JavaScript. Использование фреймворков НЕ приветствуется. Режим работы: полная занятость (8 часов в день, 5 дней в неделю). Заработная плата: от 800 USD/мес.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework. Предполагается использование jQuery.
Авторизация делается через openid, т.е. собственно проверку логина-пароля при доступе на сайт производит сервер Гугла.
Сайт по команде загружает из Гугл докс полный список имеющихся документов.
Нужно выполнить доработку сайта, согласно ТЗ.
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Список пунктов ТЗ, подробно см. прикрепленный файл.
1. Общие пожелания
2. Стандартная библиотека (jQuery) для редактирования таблиц
3. Поле с выпадающим списком, где выпадающий список подгружается по мере набора текста в поле
4. Написать css правила
5. Доработать существующую функцию загрузки списка документов из Гугла
6. Сделать форму для редактирования таблицы gdocs_list
7. Ведение истории изменения таблицы gdocs_list
8. Исправить форму просмотра списка задач
9. Создать форму со сводной информацией по проекту
10. Календарь
10.1. Сделать импорт информации из календарей Гугла в таблицу gcalendar.
10.2. Сделать форму «Просмотр данных календаря» (просмотр данных gcalendar)
10.3. Сделать форму «Календарь - Итоги» (просмотр данных gcalendar)
11. Редактирование таблицы договоров
12. Доработка формы «Фирмы» (Формирование таблицы wm_d_projects)
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Оплата wmr. Предполагается стоимость порядка 20000р., рассматриваются заявки до 30 тыс.
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