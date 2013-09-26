Доработка существующего mysql+php сайта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки298 просмотров
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Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework. Предполагается использование jQuery.

Авторизация делается через openid, т.е. собственно проверку логина-пароля при доступе на сайт производит сервер Гугла.

Сайт по команде загружает из Гугл докс полный список имеющихся документов.

Нужно выполнить доработку сайта, согласно ТЗ.

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Список пунктов ТЗ, подробно см. прикрепленный файл.

1. Общие пожелания

2. Стандартная библиотека (jQuery) для редактирования таблиц

3. Поле с выпадающим списком, где выпадающий список подгружается по мере набора текста в поле

4. Написать css правила

5. Доработать существующую функцию загрузки списка документов из Гугла

6. Сделать форму для редактирования таблицы gdocs_list

7. Ведение истории изменения таблицы gdocs_list

8. Исправить форму просмотра списка задач

9. Создать форму со сводной информацией по проекту

10. Календарь

10.1. Сделать импорт информации из календарей Гугла в таблицу gcalendar.

10.2. Сделать форму «Просмотр данных календаря» (просмотр данных gcalendar)

10.3. Сделать форму «Календарь - Итоги» (просмотр данных gcalendar)

11. Редактирование таблицы договоров

12. Доработка формы «Фирмы» (Формирование таблицы wm_d_projects)

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Оплата wmr. Предполагается стоимость порядка 20000р., рассматриваются заявки до 30 тыс.

PHPMySQL
10 лет назад
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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