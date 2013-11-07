Парсинг

Веб-программированиеЗавершен1 заявка93 просмотра
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Усовершенствовать имеющуюся систему парсинга согласно ТЗ.

10 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$50
3 дня
Как программисту могу понаставить кучу плюсов и один небольшой минус, а как человеку кучу минусов и один плюс за то, что извинился. К тому же очень сильно сорвал сроки. Но с другой стороны компенсировал доработками всё мое недовольство. Но продолжать сотрудничество отказался. В общем очень двоякое или даже троякое:) впечатление осталось.
сотрудничеством доволен.
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