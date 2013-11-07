Как программисту могу понаставить кучу плюсов и один небольшой минус, а как человеку кучу минусов и один плюс за то, что извинился. К тому же очень сильно сорвал сроки. Но с другой стороны компенсировал доработками всё мое недовольство. Но продолжать сотрудничество отказался. В общем очень двоякое или даже троякое:) впечатление осталось.