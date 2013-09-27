Модуль на .NET для CMS DotNetNuke

Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework. Предполагается использование jQuery. Авторизация делается через openid, т.е. собственно проверку логина-пароля при доступе на сайт производит сервер Гугла. Сайт по команде загружает из Гугл докс полный ...
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Разыскивается программист для следующего проекта:
Создать .NET модуль SMFileUploader для загрузки файлов на портал DotNetNuke версий 6.2- 7.х (по примеру WordPress). Основные требования:
1. Многопоточное загрузки , визуализация процесса загрузки
2. Drag-n-Drop
3. Кнопки Pause \ Resume \ Cancel \ Delete \ Add общие и для отдельных файлов, обработка таймаутов
4. Загрузка в таблицу или в файловую систему (с указанием относительного пути сохранения файла и его нового имени , автоматическое создание директории при необходимости)
5. Фиксация имен загруженных файлов в БД
6. Поддержка токенов во всех текстовых параметрам , токен транслитерации с украинского \ русского на английский
7. Переименование файлов согласно маски ( RegExp стандартные токены DNN + дополнительные , например [URL:название url параметра], [FileName:название имени файла без расширения], и т.п.)
8. Обрезание размеров файлов графических форматов (Ширина * Высота , aspect ratio – пропорциональность)
9. Контроль максимального размера файла
10. Обработка ошибок, протоколирования ошибок, режим детализации протоколирования
11. Подключение к базам данных выбирается из выпадающего списка (web.config)
12. Размеры, кнопки, названия, иконки и стиль окна для загрузки настраиваются в отдельной таблице SMFileUploader, подключение к которой настраивается web.config
13. Базовый интерфейс – грамотный английский, несложная локализация под другие языки
14. Одинаковая работа под разными браузерами (FireFox, Chrome, IE)
15. Import \ Export конфигурации в формате JSON , сохранение настроек в таблице SMFileUploader (подключение SMFileUploader или SMDBConnection )
16. Несложная адаптация под CMS .NET других типов
17. Отдельные требования к дизайну настроек модуля ( скриншоты предоставляются)
18. Исходный код и авторские права принадлежат заказчику, оплата сдельная – по конкурсу. Возможен вариант долгосрочного сотрудничества и выплаты дивидендов при партнерском участии в развитии и поддержке развития модуля.
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