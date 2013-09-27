Модуль на .NET для CMS DotNetNuke

Разыскивается программист для следующего проекта:

Создать .NET модуль SMFileUploader для загрузки файлов на портал DotNetNuke версий 6.2- 7.х (по примеру WordPress). Основные требования:

1. Многопоточное загрузки , визуализация процесса загрузки

2. Drag-n-Drop

3. Кнопки Pause \ Resume \ Cancel \ Delete \ Add общие и для отдельных файлов, обработка таймаутов

4. Загрузка в таблицу или в файловую систему (с указанием относительного пути сохранения файла и его нового имени , автоматическое создание директории при необходимости)

5. Фиксация имен загруженных файлов в БД

6. Поддержка токенов во всех текстовых параметрам , токен транслитерации с украинского \ русского на английский

7. Переименование файлов согласно маски ( RegExp стандартные токены DNN + дополнительные , например [URL:название url параметра], [FileName:название имени файла без расширения], и т.п.)

8. Обрезание размеров файлов графических форматов (Ширина * Высота , aspect ratio – пропорциональность)

9. Контроль максимального размера файла

10. Обработка ошибок, протоколирования ошибок, режим детализации протоколирования

11. Подключение к базам данных выбирается из выпадающего списка (web.config)

12. Размеры, кнопки, названия, иконки и стиль окна для загрузки настраиваются в отдельной таблице SMFileUploader, подключение к которой настраивается web.config

13. Базовый интерфейс – грамотный английский, несложная локализация под другие языки

14. Одинаковая работа под разными браузерами (FireFox, Chrome, IE)

15. Import \ Export конфигурации в формате JSON , сохранение настроек в таблице SMFileUploader (подключение SMFileUploader или SMDBConnection )

16. Несложная адаптация под CMS .NET других типов

17. Отдельные требования к дизайну настроек модуля ( скриншоты предоставляются)

18. Исходный код и авторские права принадлежат заказчику, оплата сдельная – по конкурсу. Возможен вариант долгосрочного сотрудничества и выплаты дивидендов при партнерском участии в развитии и поддержке развития модуля.