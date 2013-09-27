Организация импорта/обработки excel прайсов

Суть вопроса в том чтобы пользователь мог загружать экселевские файлы от поставщиков с товарами и ценам и в админке указывать шаблон по которому этот файл обрабатывать

соответственно хранить и создавать эти самые шаблоны обработки для каждого конкретного поставщика товаров

жду предложений по срокам и цене