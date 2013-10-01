Создать калькулятор учета на php+mysql

Веб-программированиеЗавершен6 заявок133 просмотра
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Здравствуйте!

Надо создать что то на подобии калькулятора на php с базой данных

Подробное описание приложил в док файле.

По срокам проект надо сдать за 2 максимум 3 дня

PHPMySQL
10 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Kickers
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$75
1 день
Благодарю Кирилла за качественно сделанный скрипт, всегда на связи, внимательный и отзывчивый программист (таких мало, уж поверьте) Продолжу сотрудничество!
Приятно работать. Оплата и постановка задачи без вопросов и проблем. Рекомендую!
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