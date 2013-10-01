Создать калькулятор учета на php+mysql

Для проекта знакомств в чате необходимо сделать окошко для подключения веб-камеры собеседника к FMS серверу и передачи созданного видеопотока + организовать передачу требуемой информации от flash в PHP скрипт через XML
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Здравствуйте!
Надо создать что то на подобии калькулятора на php с базой данных
Подробное описание приложил в док файле.
По срокам проект надо сдать за 2 максимум 3 дня
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