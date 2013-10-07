Верстка и программирование движка сайта.

$500
Веб-программированиеЗавершен1 заявка131 просмотр
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Есть макет в psd сайта строительной тематики. Необходимо заверстать, натянуть на движок. Верстка должны быть максимально простая чистая кроссбраузерная. Админка сайта должны быть просто и понятной.

Из дополнительного функционала:

- администрируемый прайс лист с функцией автоматического подсчета сметы;

- форма обратной связи с смс уведомлением;

- галереи с удобным интерфейсом управления.

10 лет назад
karbafos
Юрий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
b0nn1e
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$500
14 дней
Мне понравилось работать с Андреем. В рамках моей задачи он проявился себя как грамотный разработчик. Предложил обоснованное решение по ЦМС, выполнил все работы качественно и в срок. Все в соответствии с ТЗ и даже больше. Все замечания, правки и хотелки сделал без проблем. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Оплата вовремя. Четкая постановка задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
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