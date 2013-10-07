Верстка и программирование движка сайта.

Мне понравилось работать с Андреем. В рамках моей задачи он проявился себя как грамотный разработчик. Предложил обоснованное решение по ЦМС, выполнил все работы качественно и в срок. Все в соответствии с ТЗ и даже больше. Все замечания, правки и хотелки сделал без проблем. Рекомендую.