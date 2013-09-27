Доработки на сайте webasyst

Суть вопроса в том чтобы пользователь мог загружать экселевские файлы от поставщиков с товарами и ценам и в админке указывать шаблон по которому этот файл обрабатывать соответственно хранить и создавать эти самые шаблоны обработки для каждого ...
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Здравствуйте.
Необходимо выполнить доработки
https://docs.google.com/document/d/1EenxF4mOgQj1g1cHht6Fhyx2eXxEtkqRxwesBnPT0Z0/edit
От кандидатов жду оценки работы и срок.
Спасибо!
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