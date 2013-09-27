Расширить функционал сайта сделанного на yii. Ссылку на сайт и подробности отправляем во время переписки в skype. Нужно сделать много дополнений. Долгий проект. Готовы к продуктивной работе. Новичкам не беспокоить. После каждого этапа проводим аудит работ.

В заявке интересует стоимость часа работы и ссылки на сделанные непростые проекты на yii frameworks(порталы и сложные интернет-магазины)