Расширить функционал сайта сделанного на yii

$2500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок157 просмотров
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Расширить функционал сайта сделанного на yii. Ссылку на сайт и подробности отправляем во время переписки в skype. Нужно сделать много дополнений. Долгий проект. Готовы к продуктивной работе. Новичкам не беспокоить. После каждого этапа проводим аудит работ.

В заявке интересует стоимость часа работы и ссылки на сделанные непростые проекты на yii frameworks(порталы и сложные интернет-магазины)

10 лет назад
Kutukov
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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