Консультация по бесплатной CRM системе

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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Цель: Посоветовать бесплатную CRM систему с учетом для СМИ — интернет-портала.

Задачи:

- Почтовый модуль.

- Разграничение доступов для пользователей.

- Постановка задач, сроки выполнения

- Продажи: клиентская база, отчеты, напоминание, календарь

- 8 пользователей (взял с запасом)

- Направление: СМИ — интернет-портал.

- Подсказать "тонкости" при внедрении CRM

P.S.: Просьба указывать стоимость ваших услуг и сроки, чтобы я могу принять заявку.

10 лет назад
Gudvin72
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад