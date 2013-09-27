Веб-разработчик (Node.JS + Angular JS)

Ищем веб-разработчика (клиент и сервер) на гибкий график и удаленную работу.

Официальное оформление по ТК, зарплата до 70 000 р. с возможностью повышения с 2014 года при успешном сотрудничестве.

С нас интересный проект для ресторанного бизнеса, развиваемый совместно с крупной международной компанией.

Стек технологий:

Angular JS

Bootstrap

Node JS

PostgreSQL

Bitbucket+Mercurial

Обучим всему, что в новинку. :)

Требования:

Обучаемость

Ответственность

Работоспособность

Умение анализировать задачу и предлагать эффективные решения

Английский на уровне чтения документации

Примеры кода/проектов