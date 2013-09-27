Закрепить меню при прокрутке страницы

Добрый день! Требуются доработки по сайту на php (Самопис). сайт в сети поэтому требуется аккуратность, что как говорится не навредить))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://svadba.com.ru
Если зайти сюда: http://svadba.com.ru/katalog.php?id=1 слева мы видим список меню с рубриками, а под ними блок банеров. Как только мы прокручиваем страницу вниз и исчезают банера - надо чтобы появлялось опять меню.
Общаюсь только по аське, оплата только яндексами.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Ищем веб-разработчика (клиент и сервер) на гибкий график и удаленную работу. Официальное оформление по ТК, зарплата до 70 000 р. с возможностью повышения с 2014 года при успешном сотрудничестве. С нас интересный проект для ресторанного бизнеса, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Цель: Посоветовать бесплатную CRM систему с учетом для СМИ — интернет-портала. Задачи: - Почтовый модуль. - Разграничение доступов для пользователей. - Постановка задач, сроки выполнения - Продажи: клиентская база, отчеты, напоминание, календарь - 8 пользователей (взял с запасом) - Направление: СМИ ...Закрыт10 лет назад
- $2500
Требуется программирование сложного портала на Yii. Дизайн и ТЗ предоставим. Все детали выбранному исполнителю. Поэтапная оплата работы по мере выполнения. Бюджет 75 000 рублей.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1 Исправить ошибку с фильтром: при заходе на эту страницу http://....................... , и нажимаем фильтр то попадаем на эту страницу http://...................../404.php или же если сначала на при заходе на эту страницу http://......................... нажимаем фильтр а потом внизу ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Надо создать что то на подобии калькулятора на php с базой данных Подробное описание приложил в док файле. По срокам проект надо сдать за 2 максимум 3 дняВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для проекта знакомств в чате необходимо сделать окошко для подключения веб-камеры собеседника к FMS серверу и передачи созданного видеопотока + организовать передачу требуемой информации от flash в PHP скрипт через XMLВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Расширить функционал сайта сделанного на yii. Ссылку на сайт и подробности отправляем во время переписки в skype. Нужно сделать много дополнений. Долгий проект. Готовы к продуктивной работе. Новичкам не беспокоить. После каждого этапа проводим аудит ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо выполнить доработки https://docs.google.com/document/d/1EenxF4mOgQj1g1cHht6Fhyx2eXxEtkqRxwesBnPT0Z0/edit От кандидатов жду оценки работы и срок. Спасибо!Закрыт10 лет назад