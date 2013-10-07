PHP программист на постоянную работу

Есть сайт http://svadba.com.ru Если зайти сюда: http://svadba.com.ru/katalog.php?id=1 слева мы видим список меню с рубриками, а под ними блок банеров. Как только мы прокручиваем страницу вниз и исчезают банера - надо чтобы появлялось опять меню. Общаюсь только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются PHP программист для удалённой работы в команде.
Официальное оформление. Работа возможна как с гражданами РФ, так не гражданами.
Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю).
Требования:
1. Отличное знание PHP;
2. Ответственность и умение вовремя достигать результата;
3. Желание вдумчиво работать над проектом;
4. Умение писать надёжный и отлаженный код, желание хорошо его комментировать и следовать общему стилю написания кода принятого в команде.
Прошу привести примеры Ваших проектов в реализации которых Вы участвовали.
Программистов без опыта прошу не оставлять заявки.
Заработная плата по результатам собеседования.
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