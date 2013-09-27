Программист на hi-tech content manager v7.1

Есть сайт http://svadba.com.ru Если зайти сюда: http://svadba.com.ru/katalog.php?id=1 слева мы видим список меню с рубриками, а под ними блок банеров. Как только мы прокручиваем страницу вниз и исчезают банера - надо чтобы появлялось опять меню. Общаюсь только ...
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Цель работы: создать и интегрировать в сайт программный модуль «Подписка», позволяющий интернет - пользователям сайта получать информационные сообщения о появлении новых новостей, а так же об изменениях в этих новостях.
Функционал модуля «Подписка» должен предусматривать:
• предварительную регистрацию интернет-пользователей (юр и физ лица)
• платность доступа пользователей к функционалу модуля «Подписки» с использованием платежной системы:
• личный кабинет интернет-пользователя, включающий в себя: личные данные (редактирование личных данных); список разделов и отдельных страниц, на которые подписан пользователь (редактирование списка); продление (отказ) подписки
• возможность расширения списка рубрик, на которые осуществляется подписка в зависимости от изменения количества подразделов сайта
Модуль должен быть интегрирован в существующую систему управления сайта. В системе управления должен отображаться список всех зарегистрированных пользователей, а так же информация о сроках подписки того или иного пользователя.
После оплаты подписки пользователю должны приходить новости из разделов, на которые он подписался, а так же информация об изменении (дополнении) той или иной новости.
Так же должна быть предусмотрена система двойной авторизации - для личного кабинета и для подписки на отдельных страницах сайта. Дизайн и верстка будут предоставлены. ТЗ по запросу. Оплата почасово, 150 руб. час
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