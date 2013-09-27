Программист на hi-tech content manager v7.1

Цель работы: создать и интегрировать в сайт программный модуль «Подписка», позволяющий интернет - пользователям сайта получать информационные сообщения о появлении новых новостей, а так же об изменениях в этих новостях.

Функционал модуля «Подписка» должен предусматривать:

• предварительную регистрацию интернет-пользователей (юр и физ лица)

• платность доступа пользователей к функционалу модуля «Подписки» с использованием платежной системы:

• личный кабинет интернет-пользователя, включающий в себя: личные данные (редактирование личных данных); список разделов и отдельных страниц, на которые подписан пользователь (редактирование списка); продление (отказ) подписки

• возможность расширения списка рубрик, на которые осуществляется подписка в зависимости от изменения количества подразделов сайта

Модуль должен быть интегрирован в существующую систему управления сайта. В системе управления должен отображаться список всех зарегистрированных пользователей, а так же информация о сроках подписки того или иного пользователя.

После оплаты подписки пользователю должны приходить новости из разделов, на которые он подписался, а так же информация об изменении (дополнении) той или иной новости.

Так же должна быть предусмотрена система двойной авторизации - для личного кабинета и для подписки на отдельных страницах сайта. Дизайн и верстка будут предоставлены. ТЗ по запросу. Оплата почасово, 150 руб. час