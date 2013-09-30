Форму заявки добавить по аналогии

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки173 просмотра
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Коллеги, привет!

Требуется на сайт добавить и настроить модуль заявки, который будет виден всегда на сайте с минимумом полей.

Пример оформления смотреть на logcargo.ru - это сделано на RSForm! Pro. Код тоже все имеется.

Сами заявки уже реализованы на сайте с помощью компонента aiContactSafev.2.0.19.stable.

Нужно сделать еще одну заявку и разместить ее на сайте.

То оформление, как нужно, сделано на RSForm! Pro. Код тоже все имеется.

Прошу указаывать сразу в заявке цену и срок.

В приложении наглядно показано.

10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Павел прекрасно сделал заявку, в обещанный срок. Оперативно исправлял замечания. Сотрудничеством доволен. Спасибо, Павел!
Адекватный заказчик. Понятное ТЗ, предоставление всех необходимых данных, содействие. Моментальная оплата.
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