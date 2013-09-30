Форму заявки добавить по аналогии

Требуются PHP программист для удалённой работы в команде. Официальное оформление. Работа возможна как с гражданами РФ, так не гражданами. Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю). Требования: 1. Отличное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, привет!
Требуется на сайт добавить и настроить модуль заявки, который будет виден всегда на сайте с минимумом полей.
Пример оформления смотреть на logcargo.ru - это сделано на RSForm! Pro. Код тоже все имеется.
Сами заявки уже реализованы на сайте с помощью компонента aiContactSafev.2.0.19.stable.
Нужно сделать еще одну заявку и разместить ее на сайте.
То оформление, как нужно, сделано на RSForm! Pro. Код тоже все имеется.
Прошу указаывать сразу в заявке цену и срок.
В приложении наглядно показано.
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