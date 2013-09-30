Форму заявки добавить по аналогии

Коллеги, привет!

Требуется на сайт добавить и настроить модуль заявки, который будет виден всегда на сайте с минимумом полей.

Пример оформления смотреть на logcargo.ru - это сделано на RSForm! Pro. Код тоже все имеется.

Сами заявки уже реализованы на сайте с помощью компонента aiContactSafev.2.0.19.stable.

Нужно сделать еще одну заявку и разместить ее на сайте.

То оформление, как нужно, сделано на RSForm! Pro. Код тоже все имеется.

Прошу указаывать сразу в заявке цену и срок.

В приложении наглядно показано.