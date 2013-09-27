Поправить сайт на asp.net

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extrem-sport.ru/404.aspx?aspxerrorpath=/
Главная страница всегда имела вид:
extrem-sport.ru/?sport=bodybuilding
+ не переключается на рубрики бокс, бои без правил. ну проблема то подобная описаной выше.
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