PHP-программист

Приглашаем в свою команду PHP-разработчиков для работы на постоянной основе. Наш заказчик - американская компания, специализирующаяся на разработке решений для рынка недвижимости США.

Обязанности:

Разработка новых функциональных возможностей веб приложения (front-end и back-end);

Усовершенствование мобильной HTML5-версии приложения, в перспективе разработка native mobile apps для iOS и Android;

Расширение возможностей API для обмена данными с внешними системами.

Требования:

Отличное знание PHP, в том числе специфики версий 5.3+

MySQL, способность писать сложные, но быстровыполнимые SQL запросы;

Опыт c Lithium PHP framework приветствуется, но необязателен.

Чистота написания кода (форматирование, комментарии, стандарты);

Знание английского языка - на уровне понимания технической документации.

Компания предлагает:

Постоянная работа над интересными проектами;

Конкурентоспособная ЗП по результатам собеседования - от 14000 грн.;

Возможность повышения оплаты с достижением конкретных показателей;

Дружественная атмосфера и демократичная корпоративная культура;

5-дневная рабочая неделя;

Гибкий график;

Удаленная работа;

Возможность повышения квалификации - семинары, тренинги, лекции, вебинары, международные мастер-классы и пр.

Возможность командировок в Европу и США;

Если Вас заинтересовала данная вакансия, пожалуйста, присылайте:

Ваше полное резюме;

Ссылки на проекты, в которых Вы принимали участие с указанием Вашей роли в их создании, либо пример собственного кода;

Информацию о том, когда Вы готовы приступить к работе;

Ваши контакты.