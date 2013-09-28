Помощь при создании редиректа

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при создании редиректа .htaccess мой сайт выдает ошибку циклическая переадресация. как это исправить? система drupal. модуля global redirect нету. мой сайт http://квартира-посуточно.com
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