Настроить форум на phpbb

Есть небольшие доработки по форуму http://tm.ua/forum/

Но делался давно, поэтому хотелось бы:

- обновить сам форум до посл версии.

И кой-чего настроить:

- Нужно создать отправку уведомлений о всех новых темах на емейл администратора. А то сейчас народ что-то пишет. А надо идти смотреть, есть ли что новое.

- Как я понял, сейчас настройка такова, что от активизированного пользователя новая тема не размещается, а ждет модерации. Оно мож и неплохо, т.к. одно время меня долбали автом рег-й и размещением спама, но тОже не приходят уведомления и народ обижается. Тоже - надо создать уведомления.

Можно поправить за небольшие деньги?:)

Прошу указать Вашу цену и сроки.

Оплата — вебмани.

И по всем понятным причинам — только по факту ужЕ сделанной работы:)

Исполнитель — из Украины.

Спасибо заранее всем, кто обратит внимание на это скромное задание! :)