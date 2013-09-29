Настроить форум на phpbb

Веб-программированиеЗавершен2 заявки161 просмотр
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Есть небольшие доработки по форуму http://tm.ua/forum/

Но делался давно, поэтому хотелось бы:

- обновить сам форум до посл версии.

И кой-чего настроить:

- Нужно создать отправку уведомлений о всех новых темах на емейл администратора. А то сейчас народ что-то пишет. А надо идти смотреть, есть ли что новое.

- Как я понял, сейчас настройка такова, что от активизированного пользователя новая тема не размещается, а ждет модерации. Оно мож и неплохо, т.к. одно время меня долбали автом рег-й и размещением спама, но тОже не приходят уведомления и народ обижается. Тоже - надо создать уведомления.

Можно поправить за небольшие деньги?:)

Прошу указать Вашу цену и сроки.

Оплата — вебмани.

И по всем понятным причинам — только по факту ужЕ сделанной работы:)

Исполнитель — из Украины.

Спасибо заранее всем, кто обратит внимание на это скромное задание! :)

PHP
10 лет назад
IgorKon
Игорь 
63 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Павел сделал все быстро и оперативно - в "горячем режиме". дал разумные советы, протестил работу форума. Работой очень доволен.
Доволен сотрудничеством. Заказчик знающий, с реальными требованиями. Моментальная оплата.
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