Вирус на вордпресс

Хостинг постоянно находит вирус на сайте. Я его удаляю, но через время он появляется опять. А сегодня кто-то сапу установил даже.

Нужно посмотреть в чем дело и решить проблему.

P.S. Проблемы с вирусами всегда появляются после того как фрилансеров пускал на сайт. Так что сами фрилансеры их и устанавливают

Обязательно пишите цену