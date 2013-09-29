Action Script + Php

Требуется сделать небольшую флешку по детекту ряда параметров браузера и компа, и передать результат в пхп.

Параметры это язык системы, список шрифтов компа и т.д. в общем всего 10 параметров примерно.

Требуется сделать быстро и недорого, и передать вместе с исходными кодами.

Примеры сайтов где такое реализовано имеются.

Нужно быстро и качественно. Код снятия "ряда параметро" имеется на actionscript надо доделать отправку данных и PHP скрипт приемник, а также его алгоритм сохранения файлов.