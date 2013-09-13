Флеш баннеры + исходники

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флеш-баннер не хуже баннеров конкурентов на pw.mmotop.ru ?
Требования:
1. Размер 240*400
2. Вес не более 70 кбайт
3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор)
4. Слоганы (с эффектами движения или пропадания, или проскальзывания, или переворачивания букв):
1) строка 1: Новый сервер PvP
строка 2: Wizard 1.4.6
2) строка 1: Оденься игрой
строка 2: без доната
3) строка 1: Наш мир идеален
строка 2: pevepe.com
Основное требование — эффекты.
Требуются как сами баннеры, так и исходники.
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