Флеш баннеры + исходники

$50
АнимацияЗавершен1 заявка120 просмотров
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флеш-баннер не хуже баннеров конкурентов на pw.mmotop.ru ?

Требования:

1. Размер 240*400

2. Вес не более 70 кбайт

3. Фон — одна картинка, с эффектами (вспышка от аксессуара, двигающееся небо, вспышки, на Ваш выбор)

4. Слоганы (с эффектами движения или пропадания, или проскальзывания, или переворачивания букв):

1) строка 1: Новый сервер PvP

строка 2: Wizard 1.4.6

2) строка 1: Оденься игрой

строка 2: без доната

3) строка 1: Наш мир идеален

строка 2: pevepe.com

Основное требование — эффекты.

Требуются как сами баннеры, так и исходники.

10 лет назад
pevepe
Игорь 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$38
3 дня
Работа выполнена в срок, качественно, с дизайнерским подходом. Большое спасибо!
Все прошло на позитиве.
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