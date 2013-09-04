Нужна анимация для сайта

Для сайта http://urojay.by/ нужна новая анимация.

1) берем картинку которая в аттаче. только без листиков с правой и левой стороны

2) Вместо надписи "Все для отличного урожая" пишем "Осенний листопад на все теплицы" (можно как то обыграть ЛИСТ в слове листопад)

3) На фоне, с верху в низ, падают доллары.