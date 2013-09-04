Нужна анимация для сайта

АнимацияЗавершен7 заявок288 просмотров
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Для сайта http://urojay.by/ нужна новая анимация.

1) берем картинку которая в аттаче. только без листиков с правой и левой стороны

2) Вместо надписи "Все для отличного урожая" пишем "Осенний листопад на все теплицы" (можно как то обыграть ЛИСТ в слове листопад)

3) На фоне, с верху в низ, падают доллары.

10 лет назад
itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством с Виталием, доволен! Сделано все в срок, все пожелания учтены. Рекомендую.
Четкое задание, минимальные правки, мгновенная оплата. Отлично поработали с Георгием. Рекомендую, 10 баллов!
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