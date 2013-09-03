3Д моделер

Нужно поменять текст баннера. Исходники .fla есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
опыт работы не менее 3-х лет;
опыт работы в игровой индустрии от 2х лет;
отличные навыки работы с 3d max/maya;
профессиональное владение Adobe Photoshop (знание Zbrush - большой плюс);
умение работать с UV mapping;
умение создавать базовые текстуры (diffuse, normal, specular);
умение работать в условиях четкого планирования;
знание английского языка будет большим плюсом.
Мы предлагаем:
карьерный рост и возможность работать в опытной команде специалистов;
интересные проекты и возможность работать с мировыми разработчиками игр;
достойную зарплату;
оплачиваемый отпуск и больничный;
высококлассное оборудование.
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