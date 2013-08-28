Анимация готового логотипа

Анимационный ролик, 43 секунды. Всего 6 сцен. Каждая разбитая на 2 кадра по 2-3 секунды каждый кадр. Итого чистой анимации у нас 36 сек. Сцены перемежаются статичными титрами. Общее количество диалогов – около 6 секунд, остальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На сайте http://karaoke-club.ru/ наверху есть логотип "Аврора Караоке Клуб". Необходимо сделать его анимацию по типу http://www.dorffman.ru/ или что-то похожее.
Логотип в формате png (других исходников нет).
Преимущество отдается низкой цене.
Спасибо!
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