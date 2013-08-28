Анимация готового логотипа

АнимацияЗакрыт13 заявок202 просмотра
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Добрый день!

На сайте http://karaoke-club.ru/ наверху есть логотип "Аврора Караоке Клуб". Необходимо сделать его анимацию по типу http://www.dorffman.ru/ или что-то похожее.

Логотип в формате png (других исходников нет).

Преимущество отдается низкой цене.

Спасибо!

10 лет назад
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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